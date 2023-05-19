"معادن" تصدر الشحنة الأولى من الأمونيا الزرقاء إلى الصين .. بلغت 25 ألف طن

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" أنها صدرت الشحنة الأولى إلى الصين من الأمونيا الزرقاء منخفضة الكربون ضمن سلسلة عمليات تصدير لدول اخرى.

ووقعت معادن اتفاقية لتوريد 25 ألف طن من الأمونيا الزرقاء إلى شركة شينقهونغ للبيتروكيماويات، وهي شركة صينية رائدة في صناعة منتجات البتروكيماويات. حيث غادرت أمس الخميس الشحنة الأولى من الأمونيا الزرقاء ميناء رأس الخير باتجاه الصين.

وتعد معادن أكبر مصدر للأمونيا الزرقاء في العالم بعد حصولها على شهادة اعتماد في عام 2022 لتصدير مايزيد عن 138 ألف طن من الأمونيا النظيفة إلى اضخم اسواق العالم، منها كوريا والصين واليابان والهند وتايلاند والاتحاد الأوروبي.