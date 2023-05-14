"الأمن الغذائي": صرف 114.7 مليون ريال لمزارعي القمح المحلي

صرفت الهيئة العامة للأمن الغذائي، مستحقات الدفعة الأولى لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين (المزارعين والشركات الزراعية) اللذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لموسم 2023، وإغلاق حساباتهم عبر منصة "محصولي".

وبلغ إجمالي ما جرى إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة 114.7 مليون ريال، لـ 230 مزارعا بكمية 67 ألف طن، تتضمن 10 مزارعين من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات.

يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارا من 27 شعبان 1444، وبلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 190.8 ألف طن لـ 813 مزارعا.

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