60 ألف طن من الحبوب لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في المملكة

استقبل ميناء جدة الإسلامي ناقلة البضائع السائبة "سارة" التابعة لشركة "البحري"، قادمة من ميناء بانباري الأسترالي، على متنها 60 ألف طن من الحبوب، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي في المملكة، ويؤكد حجم الكفاءة التشغيلية التي تتمتع بها الموانئ السعودية.

وأسهمت الشراكات الوطنية المتكاملة، ممثلة في الهيئة العامة للموانئ وشركة البحري، وشركة سالك، وشركة منصور المساعد، في شراء ونقل وتسليم الشحنة، وذلك منذ انطلاقها وحتى وصولها إلى ميناء جدة الإسلامي، بما يعزز المكانة الرائدة للمملكة إقليميا ودوليا في مجال نقل البضائع السائبة.

وتؤكد رحلة ناقلة البضائع السائبة "سارة" على قدرات الشركات الوطنية الرائدة لنقل البضائع السائبة وما يتميز به ميناء جدة الإسلامي من كفاءة تشغيلية عالية وقدرات فائقة على استقبال مختلف أحجام السفن وأنواع البضائع، كما تؤكد أيضا فعالية الاستثمارات الوطنية، لتعزيز استدامة سلاسل الإمداد ودعم منظومة الأمن الغذائي، بتوفير آليات الدعم اللوجستي للناقلين الوطنيين والدوليين، وترسخ للمميزات التنافسية للموانئ السعودية، وجعلها مركزا أساسيا لأعمال كبرى شركات النقل البحري والخدمات اللوجستية.

يذكر أن ميناء جدة الإسلامي يتمتع بخصائص ومميزات تشغيلية رائدة، حيث يضم 62 رصيفا متعدد الأغراض، وتصل طاقته الاستيعابية إلى نحو 130 مليون طن بضائع وحاويات، ويضم عددا من المحطات المختصة والتجهيزات المتطورة.

وناول الميناء خلال 2022 نحو 516.37 ألف طن بضائع سائبة بزيادة 3.16 في المائة عن عام 2021، الذي سجل حجم مناولة 500.57 ألف طن، فيما بلغ إجمالي الأحجام التي ناولها الميناء من مختلف البضائع خلال العام الماضي نحو 57 مليون طن.