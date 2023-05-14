باتفاقيات بلغت 4.5 مليار دولار .. مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تختتم اجتماعاتها لعام 2023

اختتمت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أمس السبت، أعمال اجتماعاتها السنوية للعام 2023 التي عقدت تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال الفترة 10 - 13 مايو الجاري بشعار "إقامة الشراكات درءً للأزمات"، بفندق ريتز كارلتون جدة.

ووفقا لـ"واس"، شهدت الاجتماعات السنوية على مدى أربعة أيام حضور 4452 مشاركا من 90 بلدا، إضافة إلى مشاركة 89 منظمة شريكة دولية وإقليمية، بهدف الارتقاء بجهود التنمية المستدامة في الدول الأعضاء بالمجموعة، كما تضمنت إطلاق العديد من المشاريع الهامة، وتوقيع اتفاقيات تمويلٍ مع 24 بلدا عضوا بقيمة 5.4 مليار دولار من أجل معالجة التحديات الشديدة التي يواجهها جنوب العالم مع التركيز على قطاعات الرعاية الصحية، والزراعة، والأمن الغذائي، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتعليم، والدعم الإنساني، وغيرها.

و قال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر : تباحثنا مع بلدانِنا الأعضاء وشركائِنا خلال الأيام الأربعة الماضية حول مجموعة واسعة من الموضوعات الإنمائية، وتداولنا بشأن عددٍ من القضايا بالغة الأهمية المتعلقة بمستقبل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، واتخذنا العديد من القرارات المهمة. وستمكِّن النتائج التي تمخضت عنها هذه الاجتماعات السنوية من تمهيد الطريق لمزيد من النجاح.

وقد أطلقت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الاجتماعات السنوية 7 مشاريع رئيسية، ووقعت عددا من الاتفاقيات لتترجم التزامها بتمويل ستة مشاريع في مجال التنمية المستدامة بقيمة تزيد على 558 مليون دولار تركز على دعم النمو الشمولي، وتطوير البنى التحتية في الدول الأعضاء بالبنك.

كما حفلت الاجتماعات السنوية المجموعة بتحديث الاستراتجية للشراكة القطرية لأوزباكستان، وباكستان، والنيجر، والتي سيتم من خلالها تفعيل آلية التفاعل القطري بين الدول الثلاث بهدف دعم معدلات التنمية والنمو متعدد الأطراف.

وفيما يتعلق بالمساعدة الإنسانية المقدَّمة في إطار الصندوق الاستئماني الإنساني لأفغانستان، الذي يتولى البنكُ إدارتَه بتكليف من وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وقعت المجموعة 7 اتفاقيات لمشاريع تتعلق بالتنمية المستدامة في أفغانستان بقيمة تبلغ 8,098,180 مليار دولار، تشمل منحاً من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

من جهة أخرى أطلق البنك الإسلامي للتنمية وشركاؤه الدوليون في التطوير المرحلة الثانية من صندوق العيش والمعيشة الذي يديره البنك، وذلك في إطار تجديد موارد الصندوق، حيث التزم البنك بتقديم مساهمة بمقدار 325 مليون دولار كقروض ميسَّرة للغاية، ليصل إجمالي مساهمة مجموعة البنك من المنح المقدَّمة للصندوق إلى 200 مليون دولار.

فيما تنوعت أعمال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2023 ما بين الجلسات الحوارية، والنقاشات التفاعلية، والندوات الفنية، التي بحثت طيفاً واسعاً من القضايا الملحة المتمثلة في الحد من الفقر، وتطوير البنى التحتية، وتمكين المرأة والشباب، وتغير المناخ.