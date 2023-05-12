الدخول غير القانوني إلى الاتحاد الأوروبي ارتفع 300% منذ بداية 2023

افادت الوكالة الاوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس) اليوم أن عدد عمليات الدخول غير القانونية للاتحاد الأوروبي عبر المنطقة الوسطى للبحر الابيض المتوسط ازداد بين يناير وابريل الفائتين بنسبة تناهز 300 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.

وقال بيان لفرونتكس تلقته فرانس برس إنه مع نحو 42 الفا و200 عملية دخول عبر المنطقة المذكورة خلال الأشهر الاربعة الأولى من 2023، يتم تسجيل "المستوى الأعلى منذ بدأت فرونتكس جمع معطيات العام 2009".

