الخزانة الأمريكية: إذا لم يرفع الكونجرس سقف الديون سنواجه كارثة مالية واقتصادية

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إنه إذا لم يرفع الكونجرس سقف الديون فسوف نواجه كارثة مالية واقتصادية و سأطلع الكونجرس على أي تغيير في الموعد الذي سنعجز فيه عن سداد ديون الحكومة.

وقالت إنه لا يزال هناك عدم يقين بشأن متى ستنفد السيولة اللازمة لسداد ديون الحكومة، لكنها ستبقي الكونجرس على علم بأي تغيير في الموعد والذي قد يكون في الأول من يونيو تقريبا. وقالت يلين إنها ستلتقي مع كبار المصرفيين في وول ستريت للحديث عن سقف الديون الأسبوع المقبل. وأكدن مجددا أن عدم رفع الكونجرس لسقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار سيؤدي إلى كارثة اقتصادية ومالية.

وقالت يلين إن معظم البنوك الأمريكية، بما في ذلك تلك التي تتراجع أسهمها، ستكون قادرة على سداد أموال المودعين غير المؤمن عليها مضيفة أن وزارة الخزانة تراقب الوضع عن كثب.

وذكرت يلينأن البنوك الأمريكية الثلاثة التي انهارت في الأشهر القليلة الماضية كانت تعاني من خسائر كبيرة ونسبة عالية جدا من الودائع غير المؤمن عليها، لكن النظام المصرفي بشكل عام يتمتع برأس مال جيد ولا يزال يحقق "أرباحا قوية للغاية" بحسب رويترز.

من جهة أخرى قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الوزيرة جانيت يلين التقت بوزير المالية الألماني كريستيان ليندنر اليوم ، وأكدا على أهمية العمل سويا للتصدي للتهرب من العقوبات الغربية على روسيا بسبب الحرب مع أوكرانيا.

والتقت يلين وليندنر على هامش اجتماع لوزراء مالية مجموعة السبع في نيجاتا باليابان، حيث يطالب المسؤولون الأمريكيون بمضاعفة الدعم المقدم لأوكرانيا.