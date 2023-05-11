السعودية توقع اتفاقية لشراء 5 طائرات لاستمطار السحب وإجراء دراسات الطقس والمناخ

وقع وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي اليوم، اتفاقية لشراء خمس طائرات لصالح البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب؛ أربع منها مجهزة لعمليات الاستمطار، وطائرة خاصة لأبحاث ودراسات الطقس والمناخ، وتعد هذه الطائرات الأحدث من نوعها ومجهزة بجميع التقنيات.

وأكد الفضلي، أن مشروع شراء طائرات الاستمطار، يهدف إلى بناء القدرات الداخلية ونقل وتوطين المعرفة، إلى جانب استدامة الأعمال، ورفع مستوى تغطية وكفاءة عمليات الاستمطار، إضافة إلى خفض التكاليف المصاحبة لتشغيل الطائرات؛ وذلك من خلال توفير طائرات خاصة ومجهزة بتقنيات الاستمطار كافة.

وأكد وكيل الوزارة لشؤون البيئة أسامة فقيها أن السعودية تعد ثاني دولة في العالم تمتلك هذا النوع من طائرات الأبحاث، مشيرا إلى أن برنامج الأستمطار الصناعي يهدف إلى تعزيز الموارد المائية، وتنمية الغطاء النباتي، إلى جانب الاستفادة من مصادر المياه المتجددة.

وأوض الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد المشرف على برنامج استمطار السحب أيمن برنامج الاستمطار أكمل مرحلته الثالثة ويستعد لإطلاق المرحلة الرابعة، مضيفا أن الأعمال التشغيلية للبرنامج حققت نجاحا بنسبة تجاوزت (97 في المائة)، وأن الدراسات الأولية للهاطل المطري الناتج عن المراحل الثلاث تعطي نتائج أولية تشير إلى كميات هطول بلغت (3.5) مليارات متر مكعب من المياه على المناطق المستهدفة، طبقا لأجهزة قياس كميات الأمطار في المناطق المستهدفة، كما يعمل فريق من المختصين في البرنامج على توثيق جميع البيانات المحصلة؛ ليتم تقييمها من خلال مراكز الأبحاث العالمية ونشرها لاحقًا.

وأضاف، أن البرنامج أكمل خلال مراحله الثلاث (626.67) ساعة طيران من خلال (190) مهمة استمطار، باستخدام (3405) شعلات على أجواء المناطق المستهدفة.