الدولار يهبط أمام الين مع انخفاض عوائد سندات الخزانة

تراجع الدولار لليوم الثاني مقابل الين اليوم، متأثرا بالضغط الناجم عن انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد تباطؤ التضخم، مما منح المتعاملين مزيدا من الثقة في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.

وهبطت عوائد سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام إلى 3.4252 في المائة خلال التعاملات بطوكيو، بعدما سجل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيس أقل من 5 في المائة للمرة الأولى منذ عامين.

وتراجعت العملة الأمريكية 0.26 في المائة إلى 134.025 ين في التعاملات الآسيوية الصباحية، بعدما انخفضت في وقت سابق إلى 133.895.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة بينها الين، 0.05 في المائة إلى 101.36 بحسب "رويترز".

وصعد اليورو 0.05 في المائة إلى 1.09885 دولار، عائدا إلى منتصف نطاق تداوله خلال الشهر الماضي.

وارتفع الجنيه الاسترليني 0.04 في المائة إلى 1.2631 دولار، متحركا نحو أعلى مستوى في عام الذي سجله أمس الأربعاء عند 1.2679 دولار. ويصدر بنك إنجلترا قرار السياسة النقدية في وقت لاحق اليوم الخميس، ويتجه إلى الرفع الثاني عشر على التوالي في سعر الفائدة.

