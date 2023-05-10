"البوليفارد" .. وجهة ترفيهية مميزة لسكان السعودية وزوارها

تمثّل منطقة بوليفارد رياض سيتي واحدةً من أبرز وجهات الترفيهية المميزة لسكان المملكة وزوارها, من حيث الفعاليات المتنوعة، والخيارات الترفيهية، إذ تتيح لزوارها العديد من البرامج والأنشطة ما بين الألعاب الرقمية والرياضات الإلكترونية والمقاهي والمطاعم العالمية.

ومن مناطق "بوليفارد رياض سيتي" الداخلية، منطقة "الجاردن"، التي تضم مطاعم متنوعة ترضي جميع الأذواق، ومنطقة "الموسيقى" بأجوائها وعروضها الحية، ومنطقة "سبورت" التي توفر العديد من الأنشطة التنافسية، ومنطقة "استديو" لعشاق الفن، ومنطقة "أفالانش" المدينة الثلجية، إضافة إلى منطقة "تراكاديرو" التي تضم أكثر من 500 لعبة إلكترونية.

يشار إلى أن منطقة بوليفارد رياض سيتي قد تم بناؤها خلال 118 يوم عمل، وتعد أكبر واجهة ترفيهية مستدامة بالمملكة، وتصل مساحتها إلى نحو 900 ألف متر مربع، كما تضم أكثر من 70 مطعمًا، و41 مقهًى، و81 متجرًا، وأكثر من 22 استوديو هي الأكبر من نوعها بالشرق الأوسط وذلك في مركز "مرواس".