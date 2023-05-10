التضخم في مصر يرتفع 1.8 % خلال أبريل .. والحبوب والخبز الأعلى

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأربعاء، ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال أبريل الماضي بنسبة 1.8 في المائة.

وقال إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، بلغ الشهر الماضي 169.6 نقطة، مسجلا بذلك ارتفاعا 1.8 في المائة عن شهر مارس الماضي.

وأرجع ذلك إلى ارتفاع الحبوب والخبز 7 في المائة، واللحوم والدواجن 0.9 في المائة، والمأكولات والأسماك 7.3 في المائة، والزيوت والدهون 0.8 في المائة، والخضراوات 3.9 في المائة، موضحا أن معدل التضخم السنوي خلال الشهر الماضي سجل 31.5 في المائة، مقابل 14.9 في المائة للشهر نفسه من 2022.