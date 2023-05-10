الأسهم السعودية ترتفع 48 نقطة رغم ضغوط البيع .. السيولة تتوزع في 5 قطاعات

ارتفعت الأسهم السعودية 48 نقطة بنحو 0.43 في المائة لتغلق عند 11305 نقاط، بينما زاد مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية خمس نقاط ما يعادل 0.36 في المائة إلى 1520 نقطة. وجاء الارتفاع على الرغم من تراجع معظم القطاعات والأسهم، وشهدت السوق تحولا في توزيع السيولة، حيث عادة قلة من القطاعات تستحوذ على نسب أكبر من السيولة، إلا أنه في جلسة أمس توزعت معظم السيولة على خمسة قطاعات ثلاثة منها تداولت بمستويات 700 مليون ريال، ما قد يعكس نشاطا أكبر للسيولة المؤسساتية. ومع ذلك السوق لم تظهر بأداء إيجابي مع فقدانها معظم المكاسب المحققة أثناء الجلسة، ما يظهر استمرار رغبة البيع، وذلك يحد من قدرة السوق على مواصلة الارتفاع، وستواجه السوق دعما عند 11135 - 11118 نقطة، وتبقى مستويات 11350 نقطة مقاومة.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 11390 نقطة، وكانت أعلى نقطة عند 11390 رابحا 1.19 في المائة، ونهاية الجلسة أغلق عند 11305 نقاط كاسبا 0.43 نقطة. وارتفعت السيولة 10 في المائة بواقع 542 مليونا، لتصل إلى 6.1 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 17 في المائة بنحو 35 مليونا إلى 244 مليون سهم متداول. أما الصفقات فارتفعت 3 في المائة لتصل إلى 418 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفعت سبعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المتراجعة "السلع طويلة الأجل" بنحو 1.24 في المائة، ثم "تجزئة الأغذية" بـ1.22 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" 1.10 في المائة، بينما تصدر المرتفعة "الطاقة" بـ3 في المائة، ثم "التأمين" بنحو 1.79 في المائة، وحل ثالثا "التطبيقات وخدمات التقنية" 1.13 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع ا"لمواد الأساسية" بنحو 16 في المائة بقيمة مليار ريال، يليه "الطاقة" 14 في المائة ما يمثل 851 مليون ريال، وحل ثالثا "المرافق العامة" 13 في المائة بنحو 788 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "المتحدة للتأمين" بنحو 10 في المائة ليبلغ 9.90 ريال، يليه "عناية" بـ9.97 في المائة ليصل إلى 12.58 ريال، وحل ثالثا سهم "الصقر للتأمين" 9.96 في المائة حيث أغلق عند 16.12 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "تهامة" بواقع 10 في المائة ليغلق عند 18.80 ريال، يليه "زين السعودية" بـ9.93 في المائة إلى 14.52 ريال، وحل ثالثا سهم "أميانتيت" بمقدار 7.89 في المائة ليقفل عند 42 ريالا.

وكان الأعلى تداولا سهم "أرامكو السعودية" بقيمة 689 مليون ريال، يليه "زين السعودية" بنحو 516 مليون ريال، وحل ثالثا "إس تي سي" بـ205 ملايين ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية