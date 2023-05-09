وارن بافيت: الإنفاق المفرط للمستهلكين بعد الجائحة انتهى

لا يبدو وارن بافيت، الذي ينظر إلى مجموعته بيركشاير هاثاواي على أنها مقياس لصحة الاقتصاد الأمريكي، متفائلا جدا بشأن المستقبل القريب.

ويعتقد "حكيم أوماها" أن "الفترة الاستثنائية" للإنفاق المفرط التي تلت فترة الحجر الصحي، قد انتهت.

وتواجه العديد من أنشطة بافيت التجارية تراكما في المخزون سيحتاج إلى التخلص منه من خلال رفع المبيعات.

وقال المستثمر المخضرم "إنه مناخ مختلف عما كان عليه قبل ستة أشهر. وقد تفاجأ عدد من مديرينا" وأضاف بحسب "سي إن بي سي" "كان لدى بعضهم مخزون كبير جدا عند الطلب، ثم فجأة تم تسليمه، ولم يكن الناس في الحالة الذهنية نفسها كما في السابق. الآن سنبدأ في تنظيم خصومات عندما لم نكن بحاجة إلى خصومات من قبل".

ويتطلع المستثمرون دائما إلى بافيت للحصول على رؤى اقتصادية لأن أعماله التي لا تعد ولا تحصى مرتبطة ارتباطا وثيقا بالإنفاق والطلب العام.

ويملك بافيت البالغ من العمر 92 عاما شركة "بي إن إس إف" للسكك الحديدية، التي تمنحه رؤية شاملة لقطاع البضائع التي يتم شحنها في جميع أنحاء البلاد، وعملياته الهامة في مجال الطاقة، التي يمكن أن تقدم أيضا أدلة على مستوى النشاط الاقتصادي.

قال بافيت إن أعماله مرت بفترة "مبالغة" عندما تمادى المستهلكون في الإنفاق، ما دفع العديد من المديرين في الشركات التابعة له إلى المبالغة في تقدير الطلب على منتجات معينة.

"كان الأمر مجرد عملية توصيل للبضائع، كان الناس يشترون، ولم ينتظروا فترة التخفيضات" يقول بافيت قبل أن يضيف "إذا لم تتمكن من بيع منتج ما لهم، كانوا سيعوضونه بشيء آخر في سلة مشترياتهم".

وأشار أيقونة الاستثمار إلى أنه يتوقع أن يشهد انخفاضا في أرباح العديد من أعماله في ضوء التباطؤ الاقتصادي.

وقال إنه يتوقع أن تحقق أعماله هذا العام إيرادات أقل من العام الماضي.

ومع ذلك، يعتقد بافيت أن بيركشاير في وضع جيد من حيث دخلها الاستثماري حيث إن أسعار الفائدة المرتفعة تكسب المجموعة الكبيرة عائدات كبيرة. ومع متم الربع الأول من 2023، كانت بيركشاير تمتلك نحو 130 مليار دولار على نقد وأذون خزانة.

وحققت بيركشاير أداء جيدا حتى الآن على الرغم من البيئة الكلية الصعبة حيث قفزت أرباح التشغيل بنسبة 12.6 في المائة في الربع الأول. وكان الأداء القوي مدفوعا بانتعاش أعمال التأمين للمجموعة. كما ارتفعت الأرباح الإجمالية بشكل حاد بفضل مكاسب محفظة الأسهم الخاصة بها، بقيادة شركة أبل.

وقال بافيت: "لا شيء مؤكد غدا، ولا شيء مؤكد في العام المقبل، ولا شيء مؤكد على الإطلاق، سواء في الأسواق أو في توقعات الأعمال، أو في أي شيء آخر".

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