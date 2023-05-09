ما أكبر شركات العالم ربحية وما ترتيب "أرامكو السعودية" بينها؟

بلغت أرباح عشر شركات ربحية في العالم خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 138.5 مليار دولار، نحو 23 في المائة منها لشركة أرامكو السعودية.

واحتلت "أرامكو السعودية"، أكبر شركة نفط في العالم، المركز الثاني في الترتيب بين أكبر شركات العالم ربحية خلال الربع الأول بنحو 31.9 مليار دولار، بعد شركة بيركشير هاثاواي المملوكة الملياردير الأمريكي وارن بافيت التي حققت أرباحا قيمتها 35.5 مليار دولار، علما بأنها تتضمن أرباح من استثمارات قصيرة الأجل، فيما الأرباح التشغيلية تبلغ نحو ثمانية مليارات.

جاء في القائمة خلف "أرامكو" شركة أبل الشهيرة بهواتف الآيفون بأرباح 24.2 مليار دولار.

رابعا، شركة تقنيات الحاسب والبرمجيات "مايكروسوفت" 18.3 مليار دولار، خامسا، شركة ألفابت "الشركة الأم لجوجل" أشهر محرك بحث في العالم 15.1 مليار دولار.

في الترتيب السادس بنك جي بي مورجان الأمريكي 12.6 مليار دولار، مستفيدا من رفع أسعار الفائدة ، ثم عملاق الطاقة الأمريكي "إكسون موبيل" بأرباح قيمتها 11.4 مليار دولار، وعملاق الطاقة الآخر "شل" 8.7 مليار دولار.

وحل في المركز التاسع عملاق ثالث من شركات الطاقة وهي شركة بي بي البريطانية بأرباح 8.22 مليار دولار، وعاشرا بنك أوف أمريكا بأرباح 8.2 مليار دولار في الربع الأول.

وتوزعت الشركات العشر بين أربع شركات طاقة "أرامكو وإكسون موبيل وشل وشيفرون" مستفيدة من ارتفاع الأسعار والمبيعات خلال العام الماضي، بجانب أربع شركات تكنولوجيا وإلكترونيات "أبل ومايكروسوفت وجوجل وسامسونج"، بجانب بنكي جي بي مورجان وبنك أوف أمريكا بالتزامن مع الرفع المتواصل لأسعار الفائدة، ما رفع ربحية البنوك الأمريكية والعالمية إجمالا.

تجدر الإشارة إلى شركات ضخمة لم تدخل القائمة لعدم إعلانها أرباح الربع الأول حتى إعداد التقرير، منها عملاق التجارة الإلكترونية الصيني "علي بابا"، وشركة الإنترنت والألعاب الصينية الشهيرة "تينسنت"، وعملاق السيارات الياباني "تويوتا".



وحدة التقارير الاقتصادية