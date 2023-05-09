انخفاض الأسهم الأوروبية مع تراجع سهم إس.بي.بي السويدية

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم وتصدر سهم إس.بي.بي السويدية الخاسرين بعدما أجلت الشركة توزيعات الأرباح، بينما استمر حذر المستثمرين قبل صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة بحلول الساعة (07:06) بتوقيت جرينتش، مع ترقب المستثمرين لبيانات أسعار المستهلكين الأمريكية التي ستصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع بحثا عن إشارات حول ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" سيتوقف مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة.

وهبط سهم إس.بي.بي 7.7 في المائة بعدما قالت الشركة السويدية أمس إنها ستؤجل سداد توزيعات الأرباح ولن تطرح حقوق ملكية بقيمة 2.63 مليار كرونة سويدية (259.1 مليون دولار) بعد أن خفضت ستاندرد آند بورز جلوبال تصنيفها الائتماني.

وحد من الخسائر ارتفاع سهم بنك بانكو بي.بي.إم 4.9 في المائة بعدما رفع ثالث أكبر بنك في إيطاليا الأرباح المستهدفة لهذا العام والعام المقبل بعد تحقيق أرباح أقوى من المتوقع في الربع الأول.

وارتفع سهم فريزينيوس ميديكال كير 1.4 في المائة بعدما أعلنت الشركة الألمانية المتخصصة في الرعاية الصحية عن انخفاض أقل من المتوقع في الدخل التشغيلي المعدل في الربع الأول.