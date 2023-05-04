السعودية الأولى في الدفع الفوري السريع بالشرق الأوسط .. وضمن الـ 10 عالميا

تصدرت السعودية سوق المدفوعات في الشرق الأوسط، بعد تسجيلها 352 مليون معاملة دفع في الوقت الفعلي في 2022، حيث يتوقع أن ترتفع إلى 1.2 مليار في 2027، بمعدل نمو سنوي 26.1 في المائة، وذلك وفقا لتقرير Prime Time for Real Time لـ2023، بما يسمى "الدفع الفوري السريع".

وبحسب التقرير الذي نشرته "ACIW"، المختصة ببرامج ونظام المدفوعات، بالشراكة مع "جلوب داتا" المختصة في البيانات والتحليلات، تعد الشرق الأوسط، أسرع أسواق المدفوعات في الوقت الفعلي نموا في العالم، حيث من المتوقع أن تنمو المعاملات من 675 مليون دولار في 2022، إلى 2.6 مليار دولار بحلول 2027.

وكشف أن السعودية، اقتحمت قائمة أفضل عشر دول عالميا في تبني محافظ الهاتف المحمول، حيث احتلت المرتبة التاسعة، بعد أن تجاوز مستخدميها الـ 80 في المائة من إجمالي المستهلكين، ويعزى ذلك جزئيا إلى استجابة السعودية لأوضاع الجائحة، حيث حثت المستهلكين على تبني أشكال جديدة من المدفوعات غير النقدية.

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