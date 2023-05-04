«نمو» تفقد 192 نقطة بتداولات قيمتها 19 مليون ريال

فقدت السوق الموازية "نمو" 192 نقطة، ما يعادل 0.92 في المائة لتغلق عند 20670 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 64 في المائة بنحو 32 مليونا إلى 19 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 26 في المائة بمقدار 178 ألفا لتبلغ 502 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 1.8 ألف صفقة متراجعة 1.7 ألف صفقة بواقع 48 في المائة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الرعاية المستقبلية" بنحو 5.8 في المائة ليبلغ 475 ريالا، يليه "آيكتك" بـ3 في المائة ليصل إلى 93.80 ريال، وحل ثالثا سهم "طبية" 2.3 في المائة، حيث أغلق عند 44 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "كير" بواقع 8.4 في المائة ليغلق عند 69.60 ريال، يليه "أكاديمية التعلم" بـ4.6 في المائة إلى 64.90 ريال، وحل ثالثا سهم "مياه الجوف" بمقدار 3.96 في المائة مقفلا عند 30.30 ريال.

وكان الأعلى تداولا "لدن" بنحو 4.1 مليون ريال، ثم "معيار" بقيمة 2.3 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارات" بمبلغ 1.9 مليون ريال.