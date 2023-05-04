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هالاند يكسر الرقم القياسي لعدد الأهداف لموسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز

هالاند يكسر الرقم القياسي لعدد الأهداف لموسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز

"الاقتصادية" من الرياض

كسر إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما هز الشباك في الفوز 3-صفر على وست هام يونايتد ليرفع رصيده إلى 35 هدفا اليوم.

وفيما يلي قائمة باللاعبين الذين سجلوا أكثر عدد من الأهداف في موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز:

إرلينج هالاند مانشستر سيتي - 35 - 2022-2023
آندي كول نيوكاسل - 34 - 1993-1994
آلان شيرر بلاكبيرن - 34 - 1994-1995
محمد صلاح ليفربول - 32 - 2017-2018
آلان شيرر بلاكبيرن - 31 - 1993-1994 و1995-1996
لويس سواريز ليفربول - 31 - 2013-2014
كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد - 31 - 2007-2008
كيفن فيليبس سندرلاند - 30 - 1999-2000
تييري هنري أرسنال - 30 - 2003-2004
روبن فان بيرسي أرسنال - 30 - 2011-2012
هاري كين توتنهام - 30 - 2017-2018 

* أقيمت 42 مباراة في موسمي 1993-1994 و1994-1995.

 

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