هالاند يكسر الرقم القياسي لعدد الأهداف لموسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز

كسر إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما هز الشباك في الفوز 3-صفر على وست هام يونايتد ليرفع رصيده إلى 35 هدفا اليوم.

وفيما يلي قائمة باللاعبين الذين سجلوا أكثر عدد من الأهداف في موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز:

إرلينج هالاند مانشستر سيتي - 35 - 2022-2023

آندي كول نيوكاسل - 34 - 1993-1994

آلان شيرر بلاكبيرن - 34 - 1994-1995

محمد صلاح ليفربول - 32 - 2017-2018

آلان شيرر بلاكبيرن - 31 - 1993-1994 و1995-1996

لويس سواريز ليفربول - 31 - 2013-2014

كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد - 31 - 2007-2008

كيفن فيليبس سندرلاند - 30 - 1999-2000

تييري هنري أرسنال - 30 - 2003-2004

روبن فان بيرسي أرسنال - 30 - 2011-2012

هاري كين توتنهام - 30 - 2017-2018

* أقيمت 42 مباراة في موسمي 1993-1994 و1994-1995.

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