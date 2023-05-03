الذهب فوق مستوى 2000 دولار قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة

حومت أسعار الذهب فوق مستوى ألفي دولار اليوم، فيما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم.

وبحسب "رويترز" استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2016.29 دولار للأوقية بحلول الساعة (01:40) بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه بأكثر من 1 في المائة في الجلسة السابقة. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 2026.10 دولار.

ومن المقرر صدور قرار الفيدرالي بشأن الفائدة عند الساعة (18:00) بتوقيت جرينتش، وسط توقعات واسعة النقاط بأن يرفعها 25 نقطة أساس.

وعادة ما ينظر للذهب على أنه أداة تحوط في أوقات تزايد التضخم والاضطرابات الاقتصادية، لكن الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عوائد.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 25.33 دولار للأوقية وهبط البلاتين 0.4 في المائة إلى 1061.53 دولار، فيما زاد البلاديوم 0.4 في المائة إلى 1434.62 دولار.



"بلاك روك": ارتفاع الفائدة والتضخم في أمريكا سيستمران لفترة أطول