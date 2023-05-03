«نمو» تهبط 1.4 % وسط تداولات قيمتها 51 مليون ريال

فقدت السوق الموازية "نمو" 299 نقطة، ما يعادل 1.4 في المائة لتصل إلى 20863 نقطة.

وقفزت قيمة التداول 228 في المائة بنحو 36 مليونا إلى 51 مليون ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 77 في المائة بواقع 295 ألفا لتبلغ 681 مليون سهم متداول، فيما بلغت الصفقات 3.6 ألف صفقة مرتفعة 1.7 ألف وبمقدار 92 في المائة.

وتصدرت الأسهم الأكثر ارتفاعا "معيار" بنحو 25 في المائة ليبلغ 96 ريالا، يليه سهم "أكاديمية التعلم" بـ5.1 في المائة ليصل إلى 68 ريالا، وحل ثالثا سهم "البابطين الغذائية" 2.4 في المائة، حيث أغلق عند 51.50 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "بناء" بواقع 8.1 في المائة ليغلق عند 44.10 ريال، يليه "القمم" بـ7.8 في المائة إلى 71 ريالا، وحل ثالثا سهم "رواسي" بمقدار 7.5 في المائة مقفلا عند 76 ريالا.

وكان الأعلى تداولا "معيار" بنحو 26 مليون ريال، ثم "جاهز" بقيمة 4.2 مليون ريال، وحل ثالثا "بوابة الأطعمة" بمبلغ ثلاثة ملايين ريال.