نمو معتدل للاقتصاد الفرنسي في الربع الأول

أفاد مكتب الإحصاء الفرنسي ، اليوم الجمعة، بنمو اقتصاد البلاد بشكل معتدل في الربع الأول جراء الطلب الأجنبي القوي. ونما إجمالي الناتج المحلي بواقع 0.2 % مقارنة بالربع السابق. وأظهر تفصيل جانب الإنفاق أن استهلاك المنازل ظل ثابتا بعد تراجع بواقع 1 % قبل ربع سابق.

كما أن تشكيل إجمالي رأس المال الثابت تراجع بواقع 0.2 % بعد استقرار في الفترة السابقة. وتراجع الانفاق الحكومي بواقع 0.1 % مقابل ارتفاع بواقع 0.5% في الربع الأخير من .2023 وأظهرت بيانات أخرى من مكتب الإحصاء أن إنفاق الأسر تراجع بوتيرة أسرع في آذار/مارس جراء التراجع في استهلاك الغذاء والتراجع في شراء السلع المصنعة.

وتراجع إنفاق الأسر بواقع 1.3 % على أساس شهري في آذار/مارس بعد تراجع بواقع 0.8 % في شباط/فبراير. وانخفض الاستهلاك الغذائي بواقع 2.4 % ومشتريات السلع الهندسية بواقع 1.2%. ومن ناحية أخرى ارتفع استهلاك الطاقة بواقع 0.3 %. وبالنسبة للربع الأول بأكمله، تراجع استهلاك الأسر بواقع 0.2 % من الثلاثة أشهر السابقة.