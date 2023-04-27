البنك المركزي الروماني يفتح أبوابه للسائحين احتفالا بمرور 143 عاما على إنشائه

نظم مكتب BNR يوم البوابات المفتوحة للاحتفال بمرور 143 عاما على إنشاء البنك الوطني. ويمكن للسياح زيارة القصر القديم لـ BNR، إضافة إلى الفروع المهمة في تسع مناطق أخرى من البلاد.

وتظهر الصور قصر البنك المركزي الروماني، الذي تم استخدامه كمتحف للزائرين خلال الاحتفال بيوم البوابات المفتوحة للبنك الوطني، وسط مدينة بوخارست.

وتأسس البنك المركزي الروماني في عام 1880، باعتباره السادس عشر، بترتيب التأسيس، من بين ما يقرب من 200 بنك مركزي في العالم، قبل اليابان أو إيطاليا أو سويسرا أو الولايات المتحدة.

ويعتبر قصر البنك المركزي أجمل مبنى في بوخارست، تم تصميمه في عام 1882 من قبل المهندسين المعماريين الفرنسيين كاسيان برنارد وألبرت جاليرون، وتم الانتهاء منه من قبل المهندسين المعماريين الرومانيين نيكولاي سيرشيز وكونستانتين بايكويانو. "إ ب أ"