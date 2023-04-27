الأسهم السعودية تتغلب على ضغوط البيع وتحافظ على مستوياتها فوق 11300 نقطة

ارتفعت الأسهم السعودية 42 نقطة بنحو 0.37 في المائة لتغلق عند 11307 نقاط، بينما زاد مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية نقطتين، ما يعادل 0.18 في المائة إلى 1524 نقطة. وجاء الارتفاع بدعم شبه جماعي من القطاعات وارتفاع معظم الأسهم. وأشير في التحليل السابق إلى أن السوق ستواجه مقاومة عند 11350 نقطة، وكانت أعلى نقطة خلال الجلسة 11330 نقطة، ثم تعرضت لضغوط بيع امتدت حتى جلسة مزاد الإغلاق التي فقد فيها المؤشر 20 نقطة. في الجلسات الثلاث الأخيرة لم تفقد السوق من مكاسبها، ليظهر بداية نشاط البائعين، واستمرار عجز السوق تجاوز مستويات 11350 نقطة قد يعرض السوق لجني أرباح، وستلقى دعما عند 11150 نقطة. لا تزال السوق قادرة على الارتفاع حتى إن تعرضت لضغوط بيعية ما لم تطرأ متغيرات جديدة، حيث تسعى إلى الوصول إلى مستويات 11500 نقطة وقد تمتد إلى مستويات 11700 نقطة.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 11264 نقطة، وكانت أعلى عند 11330 نقطة بمكاسب 0.58 في المائة، بينما الأدنى عند 11216 نقطة فاقدا 0.43 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلق عند 11307 نقاط، رابحا 42 نقطة بنحو 0.37 في المائة. وارتفعت السيولة 15 في المائة بواقع 245 مليونا، لتصل إلى 6.8 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 15 في المائة بنحو 31 مليونا إلى 246 مليون سهم متداول. أما الصفقات فتراجعت 6 في المائة لتصل إلى 385 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفعت جميع القطاعات ماعدا "تجزئة الأغذية" الذي تراجع 0.6 في المائة، واستقرار "الأدوية". وتصدر المرتفعة "الخدمات الاستهلاكية" بنحو 2.3 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بـ2.20 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" 1.8 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع البنوك بنحو 23 في المائة بقيمة 1.6 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" 19 في المائة، ما يمثل 1.3 مليار ريال، وحل ثالثا "الطاقة" 7 في المائة بنحو 528 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الوطنية للتعليم" بنحو 9.90 في المائة ليبلغ 115.40 ريال، يليه "متطورة" بـ7.90 في المائة ليصل إلى 28 ريالا، وحل ثالثا سهم "ريدان" 6.4 في المائة حيث أغلق عند 28.90 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الصناعات الكهربائية" بواقع 2.70 في المائة ليغلق عند 39.60 ريال، يليه "أسواق المزرعة" بمقدار 2.65 في المائة إلى 27.50 ريال، وحل ثالثا سهم "العربي" بـ2.40 في المائة ليقفل عند 26.45 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم مصرف الراجحي بقيمة 958 مليون ريال، يليه "أرامكو السعودية" بنحو 400 مليون ريال، وحل ثالثا "إس تي سي" بـ225 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية

