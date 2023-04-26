منظمة الصحة العالمية: نتوقع المزيد من الوفيات في السودان بسبب نقص الخدمات

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن المنظمة تتوقع المزيد من الوفيات في السودان بسبب تفشي الأمراض ونقص الخدمات الضرورية في ظل القتال العنيف.

وأضاف وفقا لوكالات أنباء: "بالإضافة إلى الوفيات والإصابات الناجمة عن النزاع نفسه، تتوقع منظمة الصحة العالمية المزيد من الوفيات بسبب تفشي الأمراض ونقص الغذاء والمياه وتعطل الخدمات الصحية الضرورية بما في ذلك التطعيم".

وأوضح أن 16 في المائة فقط من المرافق الصحية تعمل في العاصمة السودانية.



وأفادت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 60% من المنشآت الصحية في الخرطوم مغلقة بسبب النزاع الدائر في السودان.

وقال المدير العام للمنظمة: "في العاصمة الخرطوم 61% من المنشآت الصحية مغلقة، و6 % فقط تعمل بشكل طبيعي".



كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تجري تقييما معمقا للمخاطر الصحية بعد سيطرة أحد الطرفين المتحاربين في الخرطوم على مختبر تتواجد فيه عينات معدية جدا مثل الحصبة.

وقال مايكل راين المكلف برنامح منظمة الصحة العالمية لحالات الطوارئ : "الفريق على الأرض فضلا عن فرقنا المكلفة المخاطر البيولوجية والأمن البيولوجي تجري تقييما معمقا للمخاطر".