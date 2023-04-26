تراجع مبيعات روش السويسرية للأدوية خلال الربع الأول

أعلنت شركة الأدوية السويسرية "روش" اليوم تراجع مبيعاتها خلال الربع الأول من العام الحالي نتيجة تراجع الطلب على مستلزمات اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة إن مبيعاتها خلال الربع الأول تراجعت بنسبة 3 في المائة مع تثبيت أسعار الصرف، في حين تراجعت المبيعات بنسبة 7 في المائة مقومة بالفرنك السويسري.

ومع استبعاد هذه العوامل تزيد مبيعات الشركة خلال الربع الأول بنسبة 8 في المائة. وزادت مبيعات قطاع الأدوية في روش بنسبة 9 في المائة في حين زادت مبيعات قطع مستلزمات التشخيص بنسبة 4 في المائة.

بلغت مبيعات روش خلال الربع الأول 15.32 مليار فرنك سويسري مقابل 16.44 مليار فرنك سويسري خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت مبيعات قطاع الأدوية 11.7 مليار فرنك سويسري، مقابل 11.16 مليار فرنك سويسري خلال الفترة نفسها.

وبسبب التراجع الحاد في مبيعات منتجات فيروس كورونا المستجد بنحو خمسة مليارات فرنك سويسري، تتوقع روش تراجع مبيعات روش خلال العام الحالي ككل بأقل من 5 في المائة مع تثبيت سعر الصرف. ومع استبعاد منتجات فيروس كورونا، تتوقع روش نمو مبيعات قطاعي الأدوية ومستلزمات التشخيص خلال العام.

