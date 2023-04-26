وصول 13 مواطنا و1674 شخصا من رعايا الدول الصديقة إلى جدة قادمين من السودان

بلغ إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2148 شخصا

استمرارا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل صباح اليوم إلى مدينة جدة 13 مواطنا، كما بلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم إجلاؤهم نحو 1674 شخصا من مختلف الجنسيات، حيث تم نقلهم من خلال إحدى السفن التابعة للمملكة.

وحرصت السعودية على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيدا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2148 شخصا (114 مواطنا، و2034 شخصا ينتمون لـ 62 جنسية).