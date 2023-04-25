الأمم المتحدة: ارتفاع صاروخي للأسعار في السودان بسبب نقص الإمدادات

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم إن نقص الإمدادات في العاصمة السودانية يتفاقم وإن أسعار السلع الأساسية ترتفع بسرعة الصاروخ.

وقال المكتب في بيان "بعد عشرة أيام من القتال، يصبح نقص الغذاء والمياه والأدوية والوقود حادا بشدة، خاصة في الخرطوم والمناطق المحيطة بها"، بحسب "رويترز".

وأشار إلى تقارير عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية قائلا إن أسعار المياه المعبأة تضاعفت وإن السيولة صارت شحيحة ويصعب الوصول إليها.

