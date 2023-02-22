الهند لا تريد مناقشة عقوبات على روسيا خلال رئاستها لمجموعة العشرين

قال ستة مسؤولين بارزين من الحكومة الهندية لـ"رويترز" إن بلادهم لا تريد أن تناقش مجموعة العشرين فرض مزيد من العقوبات على روسيا بسبب تدخلها العسكري في أوكرانيا، خلال العام الذي ستترأس فيه البلاد المجموعة.

وقال وزير المالية الياباني أمس إن أبرز المسؤولين الماليين في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى سيعقدون اجتماعا على هامش تجمع لمجموعة العشرين في الهند في 23 فبراير، عشية الذكرى الأولى لبدء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، لمناقشة اتخاذ إجراءات ضد روسيا.

وأوضح المسؤولون الهنود المشاركون بشكل مباشر في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين إن النقاشات ستتضمن أثر الحرب على الاقتصاد الكلي لكن الهند لا تريد مناقشة اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد روسيا.

وقال أحد المسؤولين "الهند ليست حريصة على مناقشة أو دعم أي عقوبات إضافية على روسيا خلال اجتماعات مجموعة العشرين... العقوبات القائمة حاليا على روسيا لها أثر سلبي على العالم".

وذكر مسؤول آخر أن العقوبات ليست مسألة تعني مجموعة العشرين. وأضاف "مجموعة العشرين هي منتدى اقتصادي لمناقشة المسائل المتعلقة بالنمو".