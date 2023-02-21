فرنسا تسجل أطول فترة توقف للأمطار منذ 63 عاما

قالت وكالة الأرصاد الوطنية الفرنسية اليوم إن فرنسا لم تشهد هطول أمطار في الـ 31 يوما الماضية، في أطول فترة توقف لهطول الأمطار منذ بدء تسجيل سقوط الأمطار فى البلاد عام 1959.

وذكرت وكالة الأرصاد "ميتيو فرانس" إن جففا واضحا فى التربة حدث نتيجة لفترة انقطاع هطول الأمطار في هذا الوقت من العام، بعدما تسبب الجفاف الصيف الماضي في إضعافها بالفعل.

وتشبه هذه الظروف تلك التي تحدث عادة في منتصف أبريل، وتضرر جنوبي البلاد كثيرا بصورة خاصة، ورغم التوقعات بهطول أمطار في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون شهر فبراير الجارى ضمن شهور فبراير الأكثر جفافا منذ بدء التسجيل.