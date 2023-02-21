في ظل نمو هائل للسوق الروسية .. حركة المسافرين في مطار دبي تقفز 127%

ارتفعت حركة المسافرين في مطار دبي في عام 2022 بأكثر من الضعف، مقارنة بالعام الماضي خاصة بعد النمو الهائل في السوق الروسي، بحسب ما أعلن الرئيس التنفيذي اليوم.

وأكد المطار في بيان أن إجمالي عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال عام 2022 وصل نحو 66.069.981 مليون مسافر، بزيادة قدرها 127 في المائة على أساس سنوي".

وكان مطار دبي استقبل في عام 2021 نحو 29.1 مليون مسافر، وتوقعت السلطات وصول 57 مليون مسافر في عام 2022.

وجاءت الهند والسعودية والمملكة المتحدة في المراكز الثلاثة الأولى من حيث الوجهات الدولية.

قال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي بول غريفيث لـ"الفرنسية" "رأينا نموا هائلا في السوق الروسية منذ ... التوترات بين أوكرانيا وروسيا" منذ عام.

وقدم نحو 1.9 مليون مسافر روسي عبر دبي ما يشكل "أكثر من ضعف" العدد في عام 2021، بحسب غريفيث.