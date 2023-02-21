"الرياضة للجميع" يطلق برنامج كرة السلة للمقيمين في السعودية

أطلق الاتحاد السعودي للرياضة للجميع برنامج كرة السلة للمقيمين لمدة ستة أشهر يستمر حتى شهر يونيو 2023، مستهدفاً تلبية احتياجات محبي كرة السلة، وتحفيز المنافسة، وتشجيع الجاليات المقيمة في المملكة العربية السعودية على ممارسة الرياضة.

وانطلقت المباراة الأولى لكرة السلة ضمن فعاليات البرنامج في اليوم التاسع من ديسمبر العام الماضي، في مدرسة التربية النموذجية الدولية في حي الريان بمدينة الرياض، حيث نظم الاتحاد السعودي للرياضة للجميع فعاليات إطلاق البرنامج بطريقة منظمة ومحفزة، شهدت حضوراً من جمهور محبي رياضة كرة السلة من المشجعين.

الجدير بالذكر أن المباريات تقام كل يوم جمعة اسبوعياً، ضمن برنامج رياضي تتنافس خلاله الفرق على الصدارة والأوسمة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة السلة الذي يدعم البطولة بالحكام والمشرفين، والذي يكثف من جهوده لتعزيز المشاركة في مباريات وبطولات البرنامج المفعمة بالحيوية والمرح، ومن المتوقع أن يشارك فيها أكثر من 1000 لاعب من محبي كرة السلة.

ويوفر البرنامج -الذي جاء متاحاً لمن تتراوح أعمارهم ما بين 24 و60 عاماً – فرصة مناسبة لإظهار المهارات الرياضة والمحافظة على اللياقة البدنية، مستهدفاً بذات الوقت كافة المقيمين في المملكة من مختلف المدن وعلى وجه التحديد المقيمين من الجنسية الفلبينية التي تتميز بهذا النوع من الرياضة، كما جاء متماشياً مع مستهدفات الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وبرنامج جودة الحياة الهادف إلى تمكين المواطنين والمقيمين من ممارسة الأنشطة الرياضية والبدنية.

وتمثل المبادرة الجديدة التي تقام حالياً بمدينة الرياض، علامة مميزة في مسيرة إنجازات الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، الذي يهتم وفق استراتيجيته بالعمل على تشجيع مختلف الفئات المجتمعية على تنظيم البرامج والفعاليات الرياضية ورفع مستويات النشاط البدني من خلال تصميم البرامج وإطلاق المبادرات والفعاليات الخاصة بالأنشطة الرياضية ذات المستوى العالي.

ويتطلع اتحاد الرياضة للجميع بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة السلة لتوحيد جهودهما وإطلاق برنامج مبتكر يكون مصمماً خصيصًا لتلبية شغف أفراد المجتمع في المملكة، وتعزيز ثقافة كرة السلة بين أفراد المجتمع والمقيمين، من خلال بطولة سنوية يتم تنظيمها لأبرز اللاعبين مهارةً لعرض مواهبهم على المستوى العالمي.

ويأتي تنظيم برنامج كرة السلة للمقيمين استكمالاً لنجاح برامج المقيمين التي أطلقها الاتحاد ومنها بطولة الكريكيت الوطنية، التي تتمتع بشعبية واسعة بين العديد من الجاليات المقيمة في المملكة، بالإضافة إلى التعاون مع فريق السباحة "مانتا ريز" الذي تمكن من استضافة برنامج سباحة الشباب المقيميين بمشاركة 16 جنسية شملت ست فئات عمرية مختلفة.

ولمعرفة المزيد حول برنامج كرة السلة للمقيمين والاشتراك فيه، يرجى استخدام تطبيق SFA من خلال الرابط التالي: أبل , اندرويد