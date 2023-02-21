الأسهم اليابانية تنخفض متأثرة بانكماش نشاط المصانع

أنهت أسواق الأسهم اليابانية معاملاتها على انخفاض اليوم، إذ اهتزت ثقة المستثمرين بعد مسح للشركات أظهر أن نشاط الصناعات التحويلية في البلاد انكمش بأسرع وتيرة في 30 شهرا في فبراير.

وبحسب "رويترز"، تراجع المؤشر نيكاي 0.21 في المائة ليغلق عند 27473.10 نقطة، وتصدرت أسهم السلع الاستهلاكية موجة الخسائر إذ أشار ضعف بيانات المصانع إلى أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم قد لا يزال متأثرا بانخفاض الطلب وضغوط التكاليف. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.11 في المائة إلى 1997.46 نقطة.

ومن ضمن الأسهم الأكثر تراجعا جيه فرونت ريتيلنج للمتاجر متعددة الأقسام الذي هبط 2.9 في المائة وتاكاشيمايا الذي انخفض 2.6 في المائة. وشملت الأسهم الأكثر صعودا يوكوهاما رابر لصناعة الإطارات وزاد 5.4 في المائة، ونيبون بيبر إندستريز وارتفع 4.90 في المائة.

وكشفت بيانات أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان انكمش لرابع شهر على التوالي، بينما توسع نشاط قطاع الخدمات للشهر السادس في أعقاب تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19.