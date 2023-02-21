أبطال آسيا : الشباب والدحيل وجها لوجه .. والهلال يدافع عن لقبه أمام فولاذ

سحبت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا لغرب القارة، حيث ستقام المبارتان الخميس المقبل 23 فبراير.

وأوقعت القرعة الدحيل القطري والشباب السعودي وجها لوجه في المباراة الأولى عند الساعة 6 مساء على استاد الثمامة، فيما تجمع المباراة الثانية فولاذ الإيراني والهلال السعودي "حامل اللقب" عند الساعة 9 مساء على استاد الجنوب.

وسيلتقي الفائزان من المواجهتين يوم الأحد المقبل 26 فبراير، والفائز منها سيواجه أوراوا الياباني "بطل الشرق"، في نهائي القارة ذهابا يوم 29 أبريل في أرض الفائز من الغرب، والإياب 6 مايو في أرض الفائز من الشرق.