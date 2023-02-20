تطبيق Tooly .. حزمة حلول متكاملة من أدوات الصور والنصوص والبرمجة وغيرها

في العادة ما يحتاج المستخدم إلى تحميل تطبيق معين لتنفيذ مهمة محددة، لكن هناك القليل من ‏التطبيقات، التي تجمع بين المهام والأدوات المختلفة، ومن أبرز هذه التطبيقات هو تطبيقTooly ‏ ‏الذي يقدم للمستخدمين أدوات نصية وأدوات حسابية وأدوات ألوان وصورا وأدوات البرمجة دون ‏الحاجة إلى الإنترنت، حيث تظهر هذه الأدوات على شكل ويدجت على الشاشة الرئيسة للهاتف. ‏

ويوفر التطبيق حزمة من الحلول والأدوات تشمل ستة أقسام، ويوفر القسم الأول أدوات النصوص، التي توفر عددا كبيرا من الأدوات التي تساعد المستخدم في معالجة النصوص، بحيث يمكن ‏استخدام خط أنيق لتحويل النص إلى نص رائع بأنواع مختلفة من الأنماط، إلى جانب عديد من ‏الرموز التعبيرية لإضافة مزيد من التأثيرات إلى المحتوى، إضافة إلى مجموعة متنوعة من ‏الأدوات التي يمكنها تغيير وتحسين النص.

فيما تأتي حلول الصور محتوية على الأدوات المفيدة التي يمكنها تغيير وتحرير الصور، مثل تغيير ‏حجم الصور أو إنشاء صورة مستديرة أو تغيير الحواف وغير ذلك كثير، في حين تأتي حلول ‏الحساب متضمنة خمس أدوات تشمل قسم “الجبر” لحل العمليات الحسابية البسيطة والمعقدة.