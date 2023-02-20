في العادة ما يحتاج المستخدم إلى تحميل تطبيق معين لتنفيذ مهمة محددة، لكن هناك القليل من التطبيقات، التي تجمع بين المهام والأدوات المختلفة، ومن أبرز هذه التطبيقات هو تطبيقTooly الذي يقدم للمستخدمين أدوات نصية وأدوات حسابية وأدوات ألوان وصورا وأدوات البرمجة دون الحاجة إلى الإنترنت، حيث تظهر هذه الأدوات على شكل ويدجت على الشاشة الرئيسة للهاتف.
ويوفر التطبيق حزمة من الحلول والأدوات تشمل ستة أقسام، ويوفر القسم الأول أدوات النصوص، التي توفر عددا كبيرا من الأدوات التي تساعد المستخدم في معالجة النصوص، بحيث يمكن استخدام خط أنيق لتحويل النص إلى نص رائع بأنواع مختلفة من الأنماط، إلى جانب عديد من الرموز التعبيرية لإضافة مزيد من التأثيرات إلى المحتوى، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الأدوات التي يمكنها تغيير وتحسين النص.
فيما تأتي حلول الصور محتوية على الأدوات المفيدة التي يمكنها تغيير وتحرير الصور، مثل تغيير حجم الصور أو إنشاء صورة مستديرة أو تغيير الحواف وغير ذلك كثير، في حين تأتي حلول الحساب متضمنة خمس أدوات تشمل قسم “الجبر” لحل العمليات الحسابية البسيطة والمعقدة.
تطبيق Tooly .. حزمة حلول متكاملة من أدوات الصور والنصوص والبرمجة وغيرها
في العادة ما يحتاج المستخدم إلى تحميل تطبيق معين لتنفيذ مهمة محددة، لكن هناك القليل من التطبيقات، التي تجمع بين المهام والأدوات المختلفة، ومن أبرز هذه التطبيقات هو تطبيقTooly الذي يقدم للمستخدمين أدوات نصية وأدوات حسابية وأدوات ألوان وصورا وأدوات البرمجة دون الحاجة إلى الإنترنت، حيث تظهر هذه الأدوات على شكل ويدجت على الشاشة الرئيسة للهاتف.
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