ارتفاع درجة الحرارة يغلق أكبر حلبة تزلج في العالم

تعد قناة ريدو الكندية، المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث، أكبر حلبة للتزلج على الجليد في العالم، لكن الموقع الشهير قد لا يفتح أبوابه أمام الرواد للمرة الأولى في تاريخه بسبب ارتفاع درجات الحرارة بصورة غير اعتيادية خلال شتاء هذا العام.

وذكرت السلطات المحلية أن أوتاوا ستسجل هذا العام ثالث أكثر مواسم الشتاء دفئا لها، بعد درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير طبيعي خلال شهري كانون الأول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير)، التي بالكاد انخفضت عن الصفر في بعض الأحيان.

ووفق "الفرنسية"، يقول بروس ديفاين مدير حلبة التزلج على الجليد في أوتاوا "هذا العام، ترسل لنا الطبيعة الأم تحديا: فمع الطقس المعتدل، من الصعب بناء جليد صلب جيد".

وليكون التزلج ممكنا على هذه الحلبة التي تمتد عبر المعالم الرئيسة للعاصمة الكندية "بينها البرلمان ومجلس الشيوخ وجامعة أوتاوا"، يجب أن تراوح درجات الحرارة بين عشر درجات مئوية دون الصفر و20 درجة مئوية دون الصفر، لمدة تقرب من أسبوعين على الأقل.

ويوضح ديفاين "حاليا، الجليد الموجود في مواضع عدة يكون مساميا وذا نوعية رديئة"، وذلك خلال تفقده جزءا من حلبة التزلج التي لم يفقد الأمل بعد في إمكان فتحها هذا العام.

عادة ما يمكن التزلج على هذه الحلبة بدءا من نهاية ديسمبر لمدة 30 إلى 60 يوما، لكن النافذة الزمنية هذه تتقلص منذ أعوام.

وفي 2002، تعين الانتظار حتى الثاني من شباط (فبراير) للتزلج على جليد الحلبة.

وقال ستيفن جيلبو وزير البيئة الكندي "من الواضح أننا نشهد آثار تغير ارتفاع درجة الحرارة بصورة متزايدة" في كندا، وقناة ريدو "مثال على كيفية تغير مناخنا".

وتقول لاني سيمونز البالغة 46 عاما، الآتية من جزر برمودا "لقد سمعت كثيرا عن القناة"، مضيفة خلال نظرها إلى القناة المهجورة "أتمنى أن أتمكن من التزلج عليها، لكن أفضل ما يمكنني فعله الآن هو مشاهدتها فقط".

تعبر قناة ريدو قلب أوتاوا لأكثر من 7.8 كيلومتر، وهي رمز حقيقي للتاريخ الكندي، وتستقطب ما معدله 22 ألف زائر يوميا.