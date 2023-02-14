على طريقة ملهمه ميسي .. نيمار يبحث عن حلمه في 2026

ألمح النجم البرازيلي نيمار إلى أنه قد يشارك في كأس العالم 2026 لكرة القدم، مؤكدا أن رفع الكأس لا يزال يمثل "الحلم الكبير" بالنسبة له.

وكان نيمار (31 عاما) قد صرح خلال الاستعداد لكأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، بأنها قد تكون النسخة الأخيرة بالنسبة له، لكنه تلقى صدمة بالخروج مع المنتخب البرازيلي من دور الثمانية بالهزيمة أمام كرواتيا.

وبعد خروج البرازيل من المونديال، لم يكشف نيمار عن موقف حاسم بشأن مستقبله في اللعب الدولي، حيث كان "مدمرا نفسيا"، وبعد مرور شهرين من نهاية المونديال، يبدو أن نيمار استوعب خيبة الأمل وقال إن الباب لم يغلق أمام احتمالية استمراره مع المنتخب البرازيلي حتى كأس العالم 2026.

وقال في تصريحات تليفزيونية "سأمضي عاما بعد عام وسنرى، بالطبع لدي حلم كبير للغاية، وهو الفوز بكأس العالم"، مضيفا أنه استمد الإلهام من نجاح زميله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في التتويج مع منتخب بلاده بلقب المونديال، وقال "هو دائما يمثل مصدر إلهام. لقد ساعدني وشجعني دائما".

وسيكون نيمار في 34 من عمره عند انطلاق نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في أمريكا والمكسيك وكندا، وشارك نيمار مع المنتخب البرازيلي في نسخ 2014 و2018 و2022 من كأس العالم وقد توج بالحذاء البرونزي واختير ضمن التشكيلة المثالية في مونديال 2014.