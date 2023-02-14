200 لاعب ولاعبة في بطولة "الليزر رن" للاتحاد الخماسي

تنطلق الجمعة المقبل منافسات بطولة الليزر رن السعودية الأولى، التي ينظمها الاتحاد السعودي للخماسي الحديث، على مضمار جامعة اليمامة في الرياض، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة، وستقام على مدار يومين، تبدأ بمنافسات السيدات (2:20) ظهر الجمعة 17 فبراير، وفي اليوم التالي (9:20) صباحا منافسات الرجال.

وأكد ناصر الدغيثر رئيس الاتحاد السعودي للخماسي الحديث، أن البطولة تقام في نسختها الثانية، وسط منافسة قوية منتظرة، معتبرا أنها نقطة البداية لتكوين المنتخب السعودي للخماسي الحديث في المشاركات الخارجية، موضحا أن الرياضة السعودية في تطور كبير ونقلة سريعة بدعم من الملك وولي عهده، ومتابعة وزير الرياضة.