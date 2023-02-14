أعلن مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم عن إطلاق مسمى "كأس الملك سلمان" على بطولة الأندية العربية ضمن مسابقات الاتحاد العربي لموسم 2023، والتي ستقام بنظام تصفيات تمهيدية ومن ثم نهائيات تستضيفها المملكة العربية السعودية في مدن أبها والباحة والطائف.

ورفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم باسمه وباسم مجلس الاتحاد، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على موافقته الكريمة بتسمية بطولة الأندية بمسمى كأس الملك سلمان، مقدماً شكره وتقديره لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على اهتمامه بالاتحاد العربي وبمسابقاته وبرامجه.

من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاء الله السلمي أن "البطولة تحمل أسماً غالياً على كل الرياضيين العرب، وتعد ضمن مسابقات الاتحاد العربي لموسم 2023"، مبيّناً "آلية المشاركة في البطولة تم تعميمها على جميع الاتحادات العربية الأعضاء لتسمية ممثليها".

وأشار الأمين العام للاتحاد العربي إلى أن "منافسات البطولة سيشارك فيها 37 نادياً، وستبدأ بمرحلة التصفيات التمهيدية، ومن ثم التصفيات النهائية التي ستقام في المملكة العربية السعودية الصيف القادم"، مضيفاً: "سيتم لاحقاٌ الإعلان عن مواعيد التصفيات ومواعيد النهائيات بالتنسيق مع الاتحادات العربية الأعضاء ومع الاتحاد السعودي لكرة القدم المستضيف لنهائيات البطولة".

