طلاب وطالبات "تعليم الرياض" يحتفون بيوم التأسيس فخرا بالوطن

وسط أجواء من الفخر والاعتزاز، تحتفي مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بيوم التأسيس، حيث شارك الدكتور حسن بن محسن خرمي المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض وقيادات من الإدارة طلاب عدد من المدارس فعاليات الاحتفاء بذكرى يوم التأسيس 2023.

وتفاعل المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض مع أبنائه الطلاب خلال البرامج المعدة للاحتفاء بيوم التأسيس، ومنها المرسم الحر واللقاءات الخاصة والمحاضرات عن تاريخ وتأسيس السعودية.

وكانت الفعاليات وبرامج الاحتفاء قد بدأت في جميع مدارس تعليم الرياض أمس الأحد وتستمر حتى الخميس القادم وسط أجواء من البهجة والفرح عبر خلالها الطلاب والطالبات عن اعتزازهم وفخرهم بهذه الذكرى الوطنية الغالية، وذلك وفق خطة الإدارة المعدة للاحتفاء بالمناسبة من خلال 15 برنامجا وفعالية، حيث تم تسخير الإذاعة الصباحية للحديث عن مناسبة يوم التأسيس، وتخصيص الدقائق الخمس الأولى من الحصص الدراسية الأولى خلال أسبوع الاحتفاء للحديث عن المناسبة وتاريخ السعودية، إلى جانب عدد من الفعاليات والبرامج الأخرى المنوعة.