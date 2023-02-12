وفاة مهاجم المنتخب السعودي السابق يوسف السالم عن 37 عاما

أعلن نادي الجبيل، وفاة لاعبه يوسف السالم مهاجم منتخب السعودية السابق عن 37 عاما بعد صراع مع المرض اليوم الأحد.

وكتب نادي الجبيل المنتمي لدوري الدرجة الثالثة السعودي (القسم الرابع) على تويتر "ببالغ الأسى والحزن، مجلس إدارة نادي الجبيل يقدم التعازي والمواساة في وفاة لاعب الجبيل يوسف السالم. تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته".

وذكرت تقارير أن السالم تعرض لوعكة صحية مفاجئة الشهر الماضي ونقل إلى مستشفى وخضع للعلاج في العناية المكثفة، وشارك في 10 مباريات دولية مع منتخب بلاده خلال الفترة من 2007 وحتى 2013 وفقا لإحصاءات موقع المنتخب السعودي، وسبق لـ "إف 16"، اللعب أيضا للهلال والشباب والاتفاق والقادسية.

وكتب الهلال على تويتر "يوسف السالم إلى جنة الخلد بإذن الله"، بينما قال نادي الشباب إنه يتقدم "بأحر التعازي وأصدق المواساة" في وفاة لاعبه السابق، وكذلك فعل الاتفاق والقادسية، وجاء الخبر بمثابة صدمة للعديد من اللاعبين الحاليين والسابقين.