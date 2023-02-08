أسهم مانشستر يونايتد ترتفع 16.5 % بعد عرض قطري لشراء النادي

نقلت صحيفة ديلي ميل عن مصادر لم تسمها قولها إن مستثمرين قطريين يخططون لتقديم عرض مالي كبير لشراء مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووصفت الصحيفة المستثمرين بأنهم "مجموعة من الأثرياء" من قطر. ورفض يونايتد التعليق حين اتصلت به رويترز.

وقفزت أسهم يونايتد المدرجة في بورصة نيويورك بما يقرب من 16.5 في المائة قبل فتح السوق.

وكانت "بلومبيرج" قد قالت الشهر الماضي إن قطر للاستثمارات الرياضية، التي تملك باريس سان جيرمان الفرنسي، تفكر في الاستحواذ أو شراء أسهم في يونايتد أو ليفربول.

وقطر للاستثمارات الرياضية مدعومة من الدولة لكن الاتحاد الأوروبي (اليويفا) لديه قواعد صارمة للنزاهة فيما يتعلق بالملكية متعددة الأندية.

ولا يسمح اليويفا لأي ناد يشارك في مسابقاته "بالاحتفاظ أو التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر في الأوراق المالية أو الأسهم الخاصة بأي ناد آخر".

وفي 2017، تم السماح لرازن بال شبورت لايبزيج الألماني وسالزبورج النمساوي باللعب في دوري أبطال أوروبا بعدما أبدى اليويفا رضاه عن أن شركة رد بول لمشروبات الطاقة لم يكن لها حصة مسيطرة على الناديين.

ويشير تقرير ديلي ميل إلى أن المستثمرين المهتمين يعملون بشكل منفصل عن قطر للاستثمارات الرياضية وأن الأموال ستأتي من "صندوق للأفراد" بدلا من صندوق الثروة السيادي.

وتقدمت شركة إنيوس المملوكة لجيم راتكليف بعرض لشراء يونايتد الشهر الماضي بعد إعلان عائلة جليزر مالكة النادي في نوفمبر أنها تدرس الخيارات المتاحة منها البيع أو استثمارات جديدة.

وكان آخر لقب ليونايتد في 2017 عندما نال لقبي الدوري الأوروبي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ويحتل فريق المدرب إريك تن هاج المركز الثالث في الدوري برصيد 42 نقطة من 21 مباراة متأخرا بثماني نقاط عن أرسنال المتصدر الذي خاض 20 مباراة.