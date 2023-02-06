بدأها في التاسعة .. بريطاني يكمل في الـ 30 موسوعة عن الحيوانات

أكمل بريطاني في الـ30 من العمر موسوعة عن الحيوانات، كان قد بدأها قبل أكثر من 20 عاما عندما كان في التاسعة من عمره.

وقال جوش جاباتيس، وهو بريطاني بدأ كتابه الخاص عن الحيوانات عندما كان في التاسعة "لدي الشعور نفسه تقريبا تجاه هذه الأشياء، تماما كمان كان وأنا في التاسعة". وأوضحت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن جاباتيس، وهو صحافي متخصص في المناخ من جنوب لندن، ويبلغ الـ30 من العمر، بدأ رسم وكتابة "كتاب جوش للحيوانات" في عام 2001، وأكمله في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي.

وأضاف جاباتيس "بالنسبة إلي، هو شعور خاص حقا، لأنني أعلم أنه من نواح كثيرة، أشعر بالطريقة نفسها التي كنت أشعر بها عندما كنت في التاسعة من عمري، بشأن هذه الأشياء"، مضيفا "أشعر بالحماس نفسه حيال هذه الأشياء".

وقال جاباتيس "لطالما كان شغفي هو الحيوانات والفن، لذلك من الواضح أنها كانت فرصة رائعة للجمع بين هذين الأمرين".

ويتألف الكتاب من 118 صفحة مقسمة إلى ستة أقسام: اللافقاريات والأسماك والبرمائيات والزواحف والطيور والثدييات، كما يتضمن أوصافا ومصطلحات، إضافة إلى فهرس في نهاية كل قسم.