اليابان .. السطو على المنازل يرفع مبيعات وسائل التأمين

ارتفعت مبيعات المنتجات الأمنية في اليابان بعد سلسلة من عمليات السطو على المنازل في جميع أنحاء البلاد، منها حالة سطو قتل فيها أحد السكان.

وأوضحت وكالة أنباء "جي جي" اليابانية أن مبيعات بعض المنتجات ارتفعت بأكثر من 20 ضعفا على أساس سنوي في متجر لبيع تلك المنتجات. وأعرب مسؤول في المتجر عن دهشته من الرواج المفاجئ لهذه المنتجات.

وقال المسؤول "في السابق، لم يكن لدينا حتى استفسارات عنها". وفي متجر "كوتو فوكاجاوا" التابع لسلسلة متاجر كوهنان شوجي في العاصمة طوكيو، ارتفعت مبيعات المنتجات الأمنية بنحو أربعة أضعاف بعد عملية سطو في مدينة كوماي في العاصمة طوكيو، في 19 كانون الثاني (يناير) الماضي، حيث قتل مواطن يبلغ من العمر 90 عاما.

وأشار مسؤول في المتجر إلى ارتفاع جيد في مبيعات أفلام تظليل النوافذ والأقفال الإضافية، التي من شأنها أن تجعل من الصعب اقتحام النوافذ.

وقال المسؤول "إن معظم الزبائن الذين اشتروا هذه المنتجات من كبار السن"، مشيرا إلى أن المنتجات الأمنية التي عرضت في مكان مخصص أنشأه المتجر بعد حادثة "كوماي" بيعت في غضون يومين إلى ثلاثة أيام.