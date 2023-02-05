نثر فريق الهلال لكرة القدم الفرحة أمس، وتأهل إلى الدور قبل النهائي من كأس العالم للأندية بعد أن كسب الوداد الرياضي المغربي 5/3 بضربات الترجيح بعد تعادلهما في الوقت الأصلي والإضافي ضمن الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2022 في المغرب.

وضرب الهلال حامل لقب دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي موعدا مع فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، في مباراة ما قبل النهائي الثلاثاء المقبل.

وتقدم الوداد عن طريق أيوب العلمود (52) قبل أن يدرك الهلال التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من ضربة جزاء نفذها محمد كنو بنجاح في الشباك.

وشهدت المباراة تعرض كل من يحي جبران لاعب الوداد ومحمد كنو لاعب الهلال للطرد حيث بدأت بضغط من جانب الوداد، الذي حاول تسجيل هدف مبكر في شباك عبدالله المعيوف حارس الهلال، الذي حظي بتأمين دفاعي كبير من جانب الثنائي الكوري هيون سو وعلي البليهي.

وتصدى المعيوف لمحاولة خطيرة من رضا الجعدي من ضربة حرة مباشرة، قبل أن يتابع يحيى جبران الكرة عقب تصدي المعيوف، ويسدد كرة قوية أخرى لكنها علت عارضة حارس الهلال.

وبدأ الهلال في التحرك محاولا مجاراة خطورة الوداد، وانطلق بهجومه المكون من أوديون إيجالو وموسى ماريجا، إلى جانب الجناح سالم الدوسري لكن دفاع الوداد تصدى بقوة للهجمات.

وتنوعت المحاولات بين الفريقين في الدقائق التالية، لكنها لم تشكل خطورة كبيرة على مرمى المعيوف أو أحمد رضا تكناوتي حارس الوداد لتنتهي المباراة في وقتها الأصلي 1/1.

ولم يشهد الشوطين الإضافيين أي جديد ليتم اللجوء إلى ضربات الترجيح، التي ابتسمت للهلال الذي سجل له كل من موسى ماريجا وعبدالله الحمدان ولوسيانو فييتو وصالح الشهري ومصعب الجوير، فيما سجل للوداد كل من محمد أوناجم وأيوب العلمود وجلال داودي، وأهدر يحيي عطيةالله. وفي المباراة الثانية، تأهل الأهلي المصري إلى نصف النهائي وذلك عقب فوزه على سياتل ساوندرز الأمريكي 1/0، ليلاقي ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا

الأربعاء المقبل.