اليوم .. المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة 

يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اجتماعه الدوري اليوم في ظل توقعات بإعلان زيادة جديدة لأسعار الفائدة الأوروبية لاحتواء معدل التضخم المرتفع في منطقة اليورو.

وقالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي عدة مرات إن دورة زيادة الفائدة الأوروبية لم تصل إلى نهايتها حتى الآن، مضيفة أنه مازال يجب زيادة أسعار الفائدة بنسب كبيرة وباطراد حتى يمكن احتواء التضخم.

ومن المتوقع أن يقرر مجلس محافظي البنك زيادة الفائدة مجددا خلال اجتماع اليوم في مقر رئاسته بمدينة فرانكفورت الألمانية.

وفي اجتماعه السابق في ديسمبر الماضي رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسة بمقدار 0.50 نقطة أساس إلى 2.5 في المائة. في الوقت نفسه أبقت لاجارد على احتمالات زيادة الفائدة مجددا خلال الفترة المقبلة.

ومنذ يوليو الماضي رفع البنك سعر الفائدة أربع مرات. ويمكن أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى كبح التضخم لأنه يجعل الاقتراض أكثر تكلفة، وهو ما يقلص الطلب في الأسواق، وفقا لـ"الألمانية".

ويستهدف البنك المركزي الأوروبي ألا يزيد معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة عن 2 في المائة سنويا على المدى المتوسط. وبحسب تقديرات وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" الأولية بلغ معدل التضخم في يناير في المنطقة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي 8.5 في المائة سنويا.