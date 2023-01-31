البطولة النهائية لبطل الميادين تنطلق الجمعة بجوائز قيمتها 900 ألف ريال

يستعد ميدان الملك عبد العزيز في الجنادرية، لانطلاق البطولة النهائية لبطل الميادين بأشواطها الثلاث، والمقامة تزامنا مع كؤوس وسباقات تقديرية عدة مهمة، يومي الجمعة والسبت المقبلين، ضمن فعاليات الحفل الـ 92 والـ 93 من الموسم الحالي لنادي سباقات الخيل.

وطور نادي السباقات البطولة، التي انطلقت بشوط منفرد طوال نسخها الماضية، ثم أضاف لها شوطين آخرين بداية من الموسم الماضي، خصصت لـ"الخيل العربية" و"أفراس الإنتاج المحلي"، وتتكون سباقات الأسبوع الرئيسة من 22 شوطا، بجوائز مالية تزيد عن 2.5 مليون ريال، تتضمن 8 سباقات رئيسة.

سباقات الجمعة

وتفتتح السباقات الرئيسة في الشوط السابع لأمسية الجمعة، بسباق جائزة عبد الله البسام التقديرية "رحمه الله" في عامها الرابع عشر، تقديرا ووفاء لمسيرته في خدمة سباقات الخيل، على مسافة 1600 متر، لخيل الثلاثة أعوام من الإنتاج المحلي، وتبلغ جائزة الشوط 130 ألف ريال.

وتولى عبد الله البسام، إدارة نادي سباقات الخيل بين 1389 و 1408، بكل تفان وإخلاص، خلفا لعلي الخرجي "رحمه الله" أول مدير لنادي الفروسية منذ 1385.

ويتبع هذا السباق، سباق كأس جامعة الإمام محمد بن سعود، على مسافة 2000 متر، المخصص لأفراس وحصن الإنتاج المحلي، من عمر الأربعة أعوام فأكثر، وجائزته 150 ألف ريال.

ويليه شوط أفراس الإنتاج المحلي على البطولة النهائية لبطل الميادين، من عمر أربعة أعوام، على مسافة 1800 متر، وتبلغ جائزته 300 ألف ريال.

ويأتي في الشوط العاشر مفتوح الدرجات، شوط البطولة النهائية "بطل الميادين"، المخصص للخيل العربية، من عمر أربعة أعوام فأكثر، على مسافة 1800 متر، وتبلغ جائزته 300 ألف ريال.

ويختتم الحفل بشوط مفتوح الدرجات، للبطولة النهائية "بطل الميادين"، بجائزة 300 ألف ريال، وعلى مسافة 2000 متر، لخيل الأربعة أعوام من الإنتاج المحلي.

سباقات السبت

وتتواصل السباقات القوية مساء السبت، بداية من الشوط الأول الخاص بالخيالة المتمرنين، بدون استخدام السوط، على مسافة 1200 متر، لخيل الإنتاج المحلي، المصنفة من 0 - 70 درجة، من عمر الثلاثة أعوام، وجائزته 85 ألف ريال.

ويأتي في الشوط التاسع كأس وزارة الإعلام، مفتوح الدرجات، لخيل الإنتاج المحلي من أربعة أعوام فأكثر، على مسافة 1400 متر، بجائزة مالية بلغت 150 ألف ريال.

أما كأس هيئة الإذاعة والتلفزيون، فيحل في الشوط العاشر، ومخصص لخيل الثلاثة أعوام، من الإنتاج المحلي والمستورد، يتنافسون فيه على مسافة 1600 متر، وتبلغ قيمة جائزته 150 ألف ريال.

ويختتم الحفل الـ 93 بكأس إمارة منطقة المدينة المنورة، وجائزته 150 ألف ريال، وخصص السباق لخيل الإنتاج المحلي، من عمر الأربعة أعوام فأكثر، للتنافس على مسافة 2400 متر.