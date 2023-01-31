ميسي : تمنيت لو تسلمت كأس العالم من مارادونا

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أنه تمنى لو أن الأسطورة دييجو مارادونا كان حاضرا ليسلمه كأس العالم في ديسمبر الماضي، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه لا يشعر بالأسف على الفترة التي استغرقها لقيادة المنتخب إلى لقب المونديال.

وقاد ميسي المنتخب الأرجنتيني للتتويج بلقبه الثالث في كأس العالم عبر النسخة التي استضافتها قطر في نوفمبر وديسمبر الماضيين، وتوج بجائزة الكرة الذهبية في البطولة إثر تألقه وتسجيل سبعة أهداف للمنتخب في البطولة منها هدفان في المباراة النهائية أمام منتخب فرنسا، وكان التتويج بلقب المونديال هو الأول للمنتخب الأرجنتيني منذ قيادة الراحل مارادونا، الذي فارق الحياة عام 2020، المنتخب للتتويج بلقب مونديال المكسيك 1986.

وقال ميسي في مقابلة مع الصحفي ومقدم البرامج الأرجنتيني آندي كوسنتزوف في العاصمة الفرنسية باريس، إنه يأسف لحقيقة أن مارادونا، الذي كان مدربا للمنتخب الأرجنتيني في كأس العالم 2010، لم يكن على قيد الحياة ليشهد لحظة تتويجه بلقب مونديال 2022، وقال "كنت أود أن يسلم الكأس لي، أو على الأقل يشهد أن الأرجنتين تتوج بطلة للعالم".

ورغم أن التتويج باللقب جاء في النسخة الخامسة والأخيرة على الأرجح التي يشارك فيها ميسي بالمونديال، يرى نجم باريس سان جيرمان الفرنسي أن الفوز باللقب جاء في أفضل وقت ممكن، وقال "أعتقد أنه إذا كان علي اختيار لحظة التتويج، لاخترت هذه اللحظة. فقد جاءت في المرحلة الأخيرة من مسيرتي"، مضيفا "حققت كل شيء مع المنتخب الوطني مثلما كنت أحلم دائما. وحققت كل شيء في مسيرتي على المستوى الفردي. وكنت أتطلع لإنهاء مسيرتي بشكل استثنائي".

وأضاف "عندما بدأت، لم أكن أتخيل أن كل ذلك سيحدث، والوصول إلى هذه اللحظة كان أفضل شيء. ليس لدي أي شكوى ولا يمكن أن أتمنى أكثر من ذلك"، وتابع "أحرزنا كوبا أمريكا (عام 2021) وكأس العالم، لم يعد يتبقى شيء".