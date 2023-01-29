27 صفقة شتوية في الدوري السعودي قيمتها السوقية 173.5 مليون ريال .. 47 % منها لرونالدو

بلغت القيمة السوقية لحراك أندية دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الثانية "الشتوية" والتي انطلقت في الأول من يناير الجاري وأغلقت نافذتها أمس 42.525 مليون يورو "173,5 مليون ريال"، وفقاً لأخر تحديثات ارقام موقع "ترانسفير ماركت" المختص بانتقالات اللاعبين وقيمهم السوقية كانت صفقة ضم نادي النصر للبرتغالي كريستيانو رونالدو هي الأبرز وشكلت 47 في المائة من القيمة الإجمالية.

وغاب الهلال حامل لقب النسخة الماضية ووصيفه الاتحاد عن إبرام أي صفقة في الانتقالات الشتوية بسبب عقوبات المنع من التسجيل، فيما لم تبرم إدارات أندية الوحدة، الطائي، ضمك، الفيحاء، الاتفاق، والتعاون أي صفقة.

ويعد الباطن والذي كان موقف خلال فترة الانتقالات الأولى "الصيفية" الأكثر حراكاً بإجراء ثماني صفقات بلغت قيمتها السوقية 14.6 مليون ريال وشكلت خمسة في المائئة من القيمة الإجمالية، هي: الأوروجوياني رينزو لوبيز (4.8 مليون)، الكولومبي اندريس روا (2.4 مليون)، الكونغولي أندري بوكيا (2.8 مليون)، الغاني موداسيرو ساليفو (1.8 مليون)، الفرنسي تيبولت بيري (2.04 مليون)، عبد الله اليوسف (408.1 ألف)، يحيى القرني ويزن جاري (102 ألف لكل لاعب).

في الجانب ذاته، تعد صفقات نادي النصر الثلاث الأغلى قيمة سوقية وبلغت 112.2 مليون ريال وشكلت 65 في المائة من القيمة الإجمالية، وهي: البرتغالي كريستيانو رونالدو (81.6 مليون)، الأرجنتيني أغوستين روسي (28.5 مليون)، ونواف بوشل (2.04 مليون).

وأبرم العدالة أربع صفقات بـ 9.08 مليون ريال وشكلت خمسة في المائة من القيمة الاجمالية، وهي: السلوفيني دافيد تيجانيتش (4.4 مليون)، البرتغالي بيدرو يوجينيو (3.6 مليون)، نواف الصبحي (816,2 ألف)، وعبد العزيز العلاوي (102 ألف).

كما أبرمت أندية الخليج، الفتح، وأبها تسع صفقات (3 لكل نادي)، القيمة السوقية للأول 18.9 مليون ريال وشكلت 11 في المائة من القيمة الإجمالية، الثاني (15.2 مليون) وشكلت تسعة في المائة من القيمة الإجمالية، والثالث (1.4 مليون).

فيما أبرم الشباب صفقتين قيمتها السوقية 1.8 مليون، والرائد صفقة قيمتها السوقية 102 ألف ريال.