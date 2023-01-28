بيع قميص لنجم كرة السلة ليبرون جيمس بنحو 3.7 مليون دولار خلال مزاد

شهد مزاد في الولايات المتحدة بيع قميص فريق ميامي هيت الذي كان يرتديه النجم ليبرون جيمس في المباراة السابعة الحاسمة لنهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين 2013، مقابل 3.68 مليون دولار.

وأصبح بذلك ثالث أغلى قميص لعب يباع في دار سوذبي للمزادات.

ويأتي في المركز الأول قميص فريق شيكاغو بولز الذي ارتداه مايكل جوردان في منافسات نهائي دوري السلة الأمريكي 1998، حيث جرى بيعه مقابل 10.91 مليون دولار.

ويليه القميص الذي ارتداه أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا في المباراة التي سجل فيها الهدف الشهير بيده في شباك إنجلترا في كأس العالم 1986 لكرة القدم، حيث جرى بيعه مقابل 9.28 مليون دولار.

وبحسب "الألمانية"، كان أغلى قميص لليبرون جيمس ارتداه في مباراة وجرى بيعه في وقت سابق، هو قميصه في مباراة "كل النجوم" 2020، وقد بيع مقابل 630 ألف دولار.

كان ميامي هيت قد حقق الفوز في نهائي دوري السلة الأمريكي 2013 على حساب سان أنطونيو سبيرز، وانتهت المباراة السابعة الحاسمة بفوز ميامي هيت وقد سجل جيمس فيها 37 نقطة و12 متابعة وأربع تمريرات حاسمة.

وتوج جيمس للمرة الرابعة بلقب أفضل لاعب في الموسم المنتظم لدوري السلة الأمريكي خلال موسم 2012 / 2013 ،كما توج بجائزة أفضل لاعب في النهائي في 2013 وهي المرة الثانية من إجمالي أربع مرات في مسيرته.