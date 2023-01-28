أجواء إيطاليا لا تجذبه .. مورينيو يرغب في العودة للتدريب في إنجلترا

يرغب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما، بالعودة للتدريب في الدوري الإنجليزي، في ظل إحباطه من افتقاد الدعم المالي في الدوري الإيطالي.

وأشارت "ديلي ميل"، إلى أن العودة لتدريب تشيلسي للمرة الثالثة ربما تكون بمزلة سيناريو مثالي لمورينيو، حيث كشف ممثلوه عن أنه سيكون متحمسا لتدريب الفريق اللندني في حال أتيحت الفرصة أمامه لذلك، ويأتي ذلك رغم أن نادي تشيلسي أبدى دعمه لمديره الفني الحالي جراهام بوتر.

ولا تزال عائلة مورينيو يعيشون في لندن، ودائما ما كان المدرب البرتغالي يفضل العمل في إنجلترا على غيرها، وقاد مورينيو فريق روما للتتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي، ويحتل حاليا المركز الخامس في الدوري الإيطالي، لكنه ربما يفتقد المقومات الكافية للمنافسة على اللقب.