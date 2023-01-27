وزارة الاستثمار توقع مذكرتي تفاهم لتشخيص الأمراض النادرة

بحضور وزير الاستثمار خالد الفالح، وقعت وزارة الاستثمار مذكرتي تفاهم في قمة الرياض للتقنية الحيوية الطبية 2023، والتي نظمتها وزارة الحرس الوطني ممثلة بالشؤون الصحية خلال الفترة 25 – 26 يناير 2023 في الرياض.

وبحسب "واس"، تهدف مذكرتي التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك مع قطاع التقنية الحيوية والدواء في المملكة ونقل المعرفة وتوطين الصناعة والإسهام في تعزيز صحة الإنسان وجودة الحياة وزيادة الوعي وإنشاء مراكز متخصصة بالأبحاث .

وتعمل مذكرة التفاهم مع شركة بوهرينجر انجلهايم على تعزيز صناعة الأدوية وذلك من خلال مشروع صناعي لنقل المعرفة والتكنولوجيا لتصنيع دواء "تراجنتا" المستخدم في علاج مرض السكري من النوع الثاني، وتشخيص الأمراض النادرة في المملكة وذلك بتمكين تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة، وإنشاء منصة إلكترونية متخصصة لتمكين الكادر الطبي لتشخيص السكتات الدماغية عن بعد وربط المستشفيات النائية بمستشفى الصحة الافتراضي في المملكة، إضافةً إلى زيادة التوعية بعدة برامج علمية تطويرية.

وستسهم مذكرة التفاهم مع شركة نوفو نوردسك السعودية للتجارة وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في تقديم الحلول لتنمية الوعي المجتمعي حول مفاهيم اضطرابات التمثيل الغذائي وأمراض السمنة والسكري، وإنشاء مركز تميز مخصص لدعم أبحاث ودراسات أمراض السمنة واضطرابات التمثيل الغذائي، إضافةً إلى تقييم مراكز علاج أمراض السكري واضطرابات التمثيل الغذائي وطرح مذكرة عمل بهدف تطوير الخدمات المقدمة من قبل هذه المراكز.